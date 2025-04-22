تعليم القاهرة تواصل نشر نماذج أسئلة البوكليت في مادة الرياضيات

تواصل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جهودها في نشر نماذج أسئلة البوكليت في مادة الرياضيات بفرعيها (الجبر والاحتمال – الهندسة المستوية)، وذلك استجابة لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يأتي ذلك في إطار استعدادات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، حيث تهدف المديرية إلى تدريب الطلاب على أفضل الأساليب لتحسين مهاراتهم في حل الأسئلة وفق النظام الجديد.

استمرار نشر نماذج أسئلة البوكليت للطلاب

وفي إطار خطة التعليم المستمرة، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن مواصلتها نشر نماذج أسئلة البوكليت في مادة الرياضيات، وذلك في فرعي الجبر والاحتمال والهندسة المستوية.

ويتم نشر هذه النماذج بشكل مستمر عبر المواقع الإلكترونية للمديرية، وذلك لتيسير وصولها إلى جميع الطلاب، بهدف تدريبهم على طريقة الامتحانات الحديثة وفقًا لنظام البوكليت المعتمد هذا العام.

الهدف الرئيسي: تدريب الطلاب على أكبر قدر من النماذج

وأكدت "مدير المديرية" أن الهدف من نشر هذه النماذج بشكل دوري هو تدريب الطلاب على حل أكبر قدر ممكن من أسئلة البوكليت في مادة الرياضيات، مما يساهم في تعزيز قدراتهم على التعامل مع الأسئلة المختلفة بشكل فعال. كما أضافت أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير أكبر استفادة للطلاب في فترة الاستعداد للامتحانات، مما يساهم في رفع مستوى أدائهم ويزيد من فرصهم في تحقيق نتائج متميزة.

التزام الوزارة بتطبيق النظام الجديد في الامتحانات

تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أكد ضرورة تعميم نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، بهدف تحسين جودة التعليم ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب. كما يتماشى ذلك مع سياسة الوزارة في تحديث أساليب التقييم بما يتناسب مع التطورات الحديثة في التعليم.

رسالة دعم وتشجيع للطلاب

وفي ختام تصريحاتها، تمنت مدير المديرية لجميع أبنائها الطلاب دوام التوفيق والنجاح والتميز في امتحاناتهم المقبلة، مشيرة إلى أن المديرية ستظل تقدم الدعم الكامل لجميع الطلاب لتحقيق أفضل النتائج في مختلف المواد الدراسية.