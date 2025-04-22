وزير الاتصالات يشارك في قمة "الآلات يمكنها أن ترى" ضمن أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي

غادر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القاهرة اليوم الثلاثاء، متوجهًا إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في فعاليات قمة "Machines Can See 2025 – الآلات يمكنها أن ترى"، التي تُعقد ضمن أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، الحدث الأبرز في منطقة الشرق الأوسط لمناقشة أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي.

أكبر قمة سنوية للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط

تُعقد القمة خلال يومي 23 و24 أبريل في متحف المستقبل، وتُعد أكبر قمة سنوية معنية بمناقشة الاتجاهات والرؤى المستقبلية لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بمشاركة نحو 5000 من قادة صناعة الذكاء الاصطناعي حول العالم، من بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون وكبرى شركات التكنولوجيا العالمية والشركات الناشئة، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء الدوليين.

يأتي حضور وزير الاتصالات استجابة لدعوة رسمية من عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في الإمارات.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت على هامش مشاركته في القمة عددًا من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين ورؤساء شركات وبنوك عالمية عاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف بحث فرص التعاون واستعراض فرص الاستثمار في السوق المصري.

رؤية شاملة لمستقبل الذكاء الاصطناعي

ويُعقد أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي في الفترة من 21 إلى 25 أبريل الجاري، تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وتتناول القمة مجموعة من الموضوعات الرئيسية أبرزها حوكمة وتنظيم الذكاء الاصطناعي من خلال مناقشة الأطر الأخلاقية والقانونية لتبني هذه التقنيات، إلى جانب استعراض دوره في التحول الاقتصادي وتعزيز الابتكار بالأسواق الناشئة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتنمية المهارات البشرية لإعداد كوادر مؤهلة في هذا المجال، بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الصناعة والرعاية الصحية والتنقل والمدن الذكية، بما يسهم في تعزيز الذكاء الاصطناعي المسؤول والآمن.