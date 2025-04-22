موقف طارق حامد.. تشكيل ضمك ضد النصر في الدوري السعودي

أعلن خالد العطوي، المدير الفني لفريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة النصر، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يستضيف فريق ضمك بقيادة طارق حامد، اليوم الثلاثاء، نظيره النصر على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في لقاء ينطلق في السادسة و5 دقائق مساء بتوقيت القاهرة.

موقف طارق حامد من تشكيل ضمك أمام النصر

يغيب طارق حامد عن تشكيل ضمك أمام النصر، حيث يجلس على مقاعد البدلاء، وذلك للمباراة الثالثة على التوالي، عقب عودته من الإصابة.

وغاب طارق حامد عن قائمة فريقه لفترة امتدت لـ8 أشهر؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها مطلع الموسم الجاري 2024-2025، حيث كانت آخر مباراة شارك بها 28 أغسطس 2024.

وشارك طارق حامد بديلًا مع ضمك أمام الوحدة، قبل أن يشارك في دقائق معدودة في مباراة أمام الخلود في الجولة الماضية من الدوري السعودي.

خاض طارق حامد مع ضمك في الدوري السعودي 4 مباريات هذا الموسم، منهم مباراتين بديلًا أمام الوحدة والخلود بعد عودته من الإصابة، كما ينتهي عقده مع ناديه في صيف 2025.

يحتل ضمك المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 31 نقطة، بينما يأتي النصر في المرتبة الثالثة وفي رصيده 57 نقطة.

تشكيل ضمك ضد النصر

حراسة المرمى: نيتا

خط الدفاع: ضاري العنزي - فاروق شافعي - عبدالقادر بدران - عبدالرحمن العبيد

خط الوسط: فيصل الصبياني - ستانسيو - طارق عبدالله

وفي الهجوم: رامزي صولان - مشاري النمر - جورج نكودو.