محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بالمدن التابعة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، بإعتباره قطاعاً حيوياً وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك اليوم خلال تفقده إستكمال أعمال الرصف والتوسعة والإزدواج الجارية بطريق أبو حاكم / ميت أبو علي بطول 4.2 كم وبتكلفة 20 مليون جنيه، والذي يمثل محوراً مرورياً يربط مدينة الزقازيق بمدن بلبيس والعاشر من رمضان ومنيا القمح وصولاً للطريق الإقليمي ومحافظات القاهرة الكبرى ويُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل مدينة الزقازيق.

تعرف علي الاعمال الجارية بطريق ابو حاكم ميت ابو علي

قدم المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق النقل شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق وتمت الإشارة إلى أنه جاري الإنتهاء من أعمال إزدواج وتوسعة طريق أبو حاكم / ميت أبو علي بطول 4.2 كم ومتوسط عرض الإتجاه الواحد من 10 – 12 مترا وتم الإنتهاء من وضع طبقة الأسفلت السطحية بطول 3000 م باتجاه و 2500 متر بالإتجاه المقابل، وذلك بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، وجاري دفع عجلة العمل لسرعة نهو المشروع في أسرع وقت.

محافظ الشرقية يتابع اعمال الرصف بطريق ملامس الولجا منيا القمح

تابع محافظ الشرقية أعمال إستكمال رصف ورفع كفاءة طريق ملامس / الولجا بطول 5 كم وبتكلفة 19 مليونا و 977 الف جنيه، والذي يأتي ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2024 - 2025 بمعرفة مديرية الطرق والنقل بالشرقية.

أوضح وكيل وزارة الطرق والنقل أنه تم الإنتهاء وضع طبقات الأساس سمك 6 سم بطول 2.4 كم ومتوسط عرض 9 م بالإضافة إلى الإنتهاء من رصف طبقه سطحية بطول 4.5 كم ومتوسط عرض 9.5 كم ، وجاري تكثيف ورديات العمل لسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد والمقرر منتصف شهر يونيو 2025.

أكد محافظ الشرقية أنه يتابع بنفسه معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجارية ميدانيا وبصفة دورية لدفع عجلة العمل بها وسرعة الإنتهاء منها طبقا للجداول الزمنية المحددة لتعود بالنفع على أبناء المحافظة مشدداً على وكيل وزرة الطرق والنقل بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة وإستخدام مواد عالية الجودة مع مراعاة المواصفات الفنية خلال الرصف، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل.

رافق المحافظ محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل ، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح.

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