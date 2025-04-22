الدوري السعودي.. تشكيل النصر ضد ضمك في غياب رونالدو

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ضمك، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يحل فريق النصر، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره ضمك بملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في لقاء ينطلق في السادسة و5 دقائق مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل النصر في غياب رونالدو

يقود الكولومبي جون دوران تشكيل النصر أمام ضمك، في ظل غياب رونالدو، الذي يغيب عن اللقاء بقرار من المدرب بيولي لإراحة أسطورة كرة القدم البرتغالية.

شارك كريستيانو رونالدو في 27 مباراة مع النصر في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 3 آخرين.

يحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 57 نقطة، بينما يأتي ضمك في المركز الحادي عشر وفي رصيده 31 نقطة.

تشكيل النصر ضد ضمك

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - إيمريك لابورت - سالم النجدي

خط الوسط: عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أيمن يحيى

وفي الهجوم: جابرييل أنجيلو - جون دوران - ويسلي تيكسيرا.