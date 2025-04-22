ads
الثلاثاء 22 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة مزرعة سمكية مخالفة بمحور 30 يونيو في الشرقية

مزرعة سمكية
مزرعة سمكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة علي الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ علي هيبه الدولة وفرض سياده القانون علي الجميع .

حملة مكبرة لتنفيذ ازالة مزرعة سمكية

ومن جانبها قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع قوة شرطة من مركز الحسينية بقيادة العميد محمد صلاح وقوة من شرطة المسطحات بالاشتراك مع إدارة الثروة السمكية في المحافظة برئاسة هبه عبد التواب والمراقبة العامة لصان الحجر برئاسة المهندس عاطف تمراز 
بتنفيذ قرار الإزالة الصادر من محافظ الشرقية لإزالة مزرعة مُقامة بالمخالفة على مساحة ٢٠ فدان.

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ الإزالة  بنسبة ٦٠ ٪؜ ، وجاري استكمال الإزالة الكلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين الإجراءات القانونية الثروة السمكية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مزرعة سمكية