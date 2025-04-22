إزالة مزرعة سمكية مخالفة بمحور 30 يونيو في الشرقية

أمر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة علي الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ علي هيبه الدولة وفرض سياده القانون علي الجميع .

حملة مكبرة لتنفيذ ازالة مزرعة سمكية

ومن جانبها قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع قوة شرطة من مركز الحسينية بقيادة العميد محمد صلاح وقوة من شرطة المسطحات بالاشتراك مع إدارة الثروة السمكية في المحافظة برئاسة هبه عبد التواب والمراقبة العامة لصان الحجر برئاسة المهندس عاطف تمراز

بتنفيذ قرار الإزالة الصادر من محافظ الشرقية لإزالة مزرعة مُقامة بالمخالفة على مساحة ٢٠ فدان.

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ الإزالة بنسبة ٦٠ ٪؜ ، وجاري استكمال الإزالة الكلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.