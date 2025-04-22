أخبار الكويت اليوم الثلاثاء.. تراجع أرباح بنك الكويت الوطني 9% في الربع الأول 2025

يقدم موقع البوابة نيوز تقريرًا عن أهم أخبار الكويت، ويرصد خلاله أبرز وأهم الأحداث التي تجري في الدولة العربية الشقيقة.

تراجع أرباح بنك الكويت الوطني 9% في الربع الأول 2025 إلى 134 مليون دينار

تراجعت أرباح بنك الكويت الوطني بنسبة 9% في الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت 134 مليون دينار (434.8 مليون دولار) مقارنة بصافي أرباح بلغ 146.6 مليون دينار (475.3 مليون دولار) في نفس الفترة من عام 2024. جاءت هذه النتائج أقل من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 141.8 مليون دينار.

وتراجعت إيرادات الفوائد لدى البنك بنسبة 2% خلال نفس الفترة لتصل إلى 185.4 مليون دينار، في حين انخفضت مخصصات خسائر الائتمان بنسبة 16% إلى 21.5 مليون دينار.

أما إجمالي الموجودات، فقد ارتفع بنسبة 8.7% على أساس سنوي ليصل إلى 41.6 مليار دينار (135 مليار دولار) بنهاية مارس 2025، في حين زادت القروض والتسليفات الإجمالية بنسبة 9.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 24.6 مليار دينار (79.8 مليار دولار).

كما سجلت ودائع العملاء 23.5 مليار دينار (76.2 مليار دولار) بنهاية مارس 2025، محققة نمواً نسبته 5.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 6.4% على أساس سنوي لتصل إلى 4 مليارات دينار (13.1 مليار دولار).

الداخلية الكويتية تحذر من اختراق كاميرات المراقبة وتدعو لتحديث أنظمة الحماية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، من خلال إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، عن رصد العديد من محاولات اختراق كاميرات المراقبة المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.

ودعت الوزارة في بيانها اليوم جميع المواطنين والمقيمين إلى اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، مشددة على ضرورة تحديث أنظمة الحماية الرقمية.

كما نصحت بعدم تركيب الكاميرات في الأماكن الداخلية الخاصة، حفاظًا على الخصوصية وتجنبًا لاختراقات قد تعرض الأفراد لمخاطر أمنية أو انتهاك خصوصياتهم.

وأكّدت "الداخلية الكويتية" أن نشر أو تداول أي صور أو مقاطع فيديو تم الحصول عليها نتيجة لهذه الاختراقات يعد جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون الكويتي.

أمير الكويت في قمة التعاون الخليجي: دعوة للتعاون المشترك وحل القضايا العالقة مع إيران وتأكيد دعم الشعب الفلسطيني والسوري

أكد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في كلمته خلال قمة دول مجلس التعاون الخليجي، أن القمة تنعقد في ظل ظروف وتحديات متسارعة على المستوى العالمي وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، مما يتطلب استمرار التشاور والتعاون بين دول المجلس لمواجهة هذه التحديات.

وأشار إلى أهمية القمة في مراجعة الخطوات والتدابير التي تم اتخاذها لمواجهة تلك الظروف، بهدف تعزيز أمن واستقرار وازدهار المجتمعات الخليجية وتحقيق تطلعات شعوبها.

كما أكد أن هناك العديد من الفرص لتطوير التعاون المشترك بين دول المجلس بما يحقق الفاعلية ويعزز مسيرة التعاون الخليجي.

ودعا إيران للاستجابة لدعوات دول مجلس التعاون بخصوص القضايا العالقة، خاصة قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، مؤكداً أهمية التفاوض المباشر أو اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل هذه القضايا.

كما أكد ضرورة وفاء إيران بالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعاونها مع الجهود الدولية لضمان أمن واستقرار المنطقة. وتطرق سموه إلى القلق الذي أثارته الحادثة الأخيرة في محطة بوشهر النووية، مؤكداً أهمية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان سلامة المنطقة.