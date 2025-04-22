محاكمة عصابة سرقة الدراجات الهوائية بعابدين

قررت نيابة عابدين الجزئية، إحالة عاطلين بتهمة سرقة الدرجات الهوائية، الي محكمة الجنح، مع استمرار حبسهم.

سرقة الدراجات

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطلين في دائرة قسم شرطة عابدين، لقيامهما بسرقة الدراجات الهوائية.

وتم العثور بحوزتهما على ثلاث دراجات هوائية، واعترفا بأنها من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

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كما ضبط عاطل في دائرة قسم شرطة الشرابية لقيامه بسرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك". تم ضبطه وبحوزته فرد خرطوش وعدد من الطلقات وكمية من مخدر الهيروين. اعترف بارتكاب ثلاث وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم ضبط السيارات المسروقة.