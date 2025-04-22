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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدير تعليم الفيوم يشهد ورشة عمل لتدريب منسقي المدارس

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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نظّمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم - إدارة التخطيط والمشروعات، ورشة عمل بمركز مصادر التعلم بديوان المديرية، بهدف تدريب منسقي المدارس على كيفية التقدم والتسجيل على منصة شبكة اليونسكو والانضمام إلى شبكة المدارس المنتسبة للمنظمة.

 تدريب منسقي المدارس على التسجيل على منصة شبكة اليونسكو 

حضر ورشة العمل، الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتورة فاطمة الماوردي، مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالمديرية، ومنسقي المدارس التي تقدمت بملفاتها للانتساب لشبكة اليونسكو، ومسؤولي التخطيط الاستراتيجي بالمديرية والإدارات التعليمية.

حيث أشار وكيل الوزارة ، إلى أن عدد المدارس التى تقدمت لانضمام مدارسها للشبكة العالمية مدارس اليونسكو (20 مدرسة) ، كما أشاد بالجهد المتميز والتنظيم الجيد لورشة العمل.

منظمات المجتمع المدني

تأتي هذه الورشة في إطار جهود المديرية لتعزيز التواصل مع منظمات المجتمع المدني ، وتوسيع نطاق مشاركة المدارس في البرامج التعليمية العالمية، بما يُسهم في تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة الكوادر التربوية بمدارس الفيوم.

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