ضبط 144 مخالفة تموينية في 3 مراكز بالمنيا

كثفت محافظة المنيا الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز، لضمان توافر السلع الغذائية وسلامتها، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حملات مكثفة

وأشار المحافظة، إلى ضبط 144 مخالفة تموينية خلال حملات مكثفة بمختلف مراكز المحافظة وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين، ومباحث التموين، ورؤساء المراكز، وجهاز حماية المستهلك.

وفى هذا الإطار ، قامت الوحدة المحلية بمركز ديرمواس، بحملة تموينية على المخابز والأسواق بقريتى دلجا وكفر خزام ، وأسفرت الحملة عن تحرير 31 مخالفة تموينية ما بين انتاج خبز غير مطابق للمواصفات ،وعدم إعلان عن الأسعار، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم صرف بون ، وتم غلق مخبزين لإنتاج خبز ناقص عن الوزن المحدد ، كما تابعت الوحدة المحلية بقرية تل بنى عمران توزيع أسطوانات الغاز وذلك لضمان الالتزام بالتسعيرة الجديدة .

وفى مركز بنى مزار ، أسفرت حملة رقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز عن تحرير 15 مخالفة، تنوع بين ضبط أغذية منتهية الصلاحية، وعدم مراعاة الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الغذاء، وعدم الحصول على شهادات صحية ،وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، كما تم تحرير 18 مخالفة تموينية بقرية شلقام ، ما بين نقص في الوزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم وجود بون صرف وعدم وجود لوحة وعدم نظافة الأدوات .



وفى مركز مطاى ، تم تحرير 80 مخالفة تموينية خلال حملة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالتعاون مع إدارة التموين والطب البيطرى والإدارة الصحية ، شملت ضبط مواد غذائية بدون فواتير، بالإضافة إلى مخالفات عدم حمل شهادة صحية، وضبط أغذية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ، وشملت أيضاً تحرير 51 مخالفة في مجال المخابز البلدية ما بين نقص في الوزن، وعدم نظافة، وعدم صرف بونات، وعدم وجود ميزان.

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