تنطلق 2 مايو.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نقابة الصحفيين

تنطلق انتخابات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، يوم الجمعة 2 مايو 2025م، في مقر النقابة، وسط إجراءات تنظيمية تهدف لضمان اكتمال النصاب القانوني والمصادقة على جدول الأعمال.

ويشترط لبدء انعقاد الجلسة حضور 25% من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة.

تسجيل الحضور ومدى التمديد

فتح باب تسجيل الحضور للانتخابات يبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، مع إمكانية تمديده لساعة إضافية بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات لضمان أكبر قدر من المشاركة.

مناقشة جدول الأعمال قبل التصويت

بمجرد اكتمال النصاب القانوني، يُعقد اجتماع الجمعية العمومية في مسرح النقابة بالطابق الأرضي لعرض جدول الأعمال ومناقشة التوصيات المقترحة، إذ لا يُسمح ببدء عملية التصويت إلا بعد الانتهاء من هذه المناقشات وتلاوة التوصيات.

إجراءات الاقتراع وآليات التصويت

– عقب انتهاء مناقشة التوصيات، يُغلق تسجيل الحضور وتُفتح مراكز الاقتراع أمام الزملاء غير المسجلين سابقًا.

– يشترط اختيار مرشح واحد فقط لمنصب النقيب، ويُحدد الفائز بالأغلبية المطلقة (50% + 1) من الأصوات الصحيحة.

– في حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلوبة، تُجرى جولة إعادة بين الأعلى تصويتًا في 3 مايو 2025م من الساعة 3 عصرًا حتى 7 مساءً بنظام الأغلبية النسبية، والاقتراع الفوري في حال تساوي الأصوات.

انتخاب أعضاء المجلس وترتيب الفائزين

يُنتخب بقية أعضاء مجلس النقابة بنظام الأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، مع إجراء اقتراع فوري في حال تساوي الأصوات. وتخصص اللجنة ثلاثة مقاعد للمرشحين “تحت السن” بناءً على الأعلى صوتًا، مع إمكانية تضافر الفئات في حالة حصول أحد المرشحين الشباب على أصوات تفوق مرشحي الفئة العمرية الأخرى.

آلية التأجيل وفرز الأصوات

إذا لم يكتمل النصاب القانوني في 2 مايو، يؤجل انعقاد الجمعية إلى 16 مايو 2025م بنفس الشروط. ويُجرى فرز الأصوات علنًا في قاعة “محمد حسنين هيكل” بالطابق الرابع، أمام المراقبين واللجان المشرفة.

شروط صحة الاقتراع

– ضرورة سداد الاشتراك النقابي لعام 2024م على الأقل، مع السماح بالسداد في يوم الاقتراع.

– كتابة الاسم الثلاثي لتفادي الالتباس في حالة تشابه الأسماء.

– إلغاء أي ورقة تحمل إضافات أو إشارات خارجة عن خانة اختيار المرشحين.

– يُسمح بانتخاب 6 أسماء فقط لعضوية المجلس في ورقة الاقتراع.