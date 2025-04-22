أهم أخبار الإمارات اليوم الثلاثاء.. الإمارات ترفع الحظر وتسمح بحرية الحركة بعد انتهاء برنامج التعقيم الوطني

يقدم موقع “البوابة نيوز” تقريرا عن أهم أخبار الإمارات يرصد خلاله أبرز وأهم الأحداث التي تجري في الدولة العربية الشقيقة.

غرفة تجارة الفجيرة تؤكد على تعزيز الصناعة الوطنية والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

أكدت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة على أهمية تعزيز الصناعة الوطنية وتمكينها من التنافس في الأسواق العالمية، وذلك في إطار الترويج لمبادرة "اصنع في الإمارات" في دورتها الرابعة.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمته الغرفة، بحضور وفد من اتحاد غرف التجارة بالدولة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب ممثلين من الشركات الصناعية في القطاعين الحكومي والخاص في الفجيرة.

وأوضحت الغرفة أن النهوض بالصناعة الوطنية أصبح ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص والشراكة الناجحة التي أسهمت في تعزيز النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الدولة.

ضم الوفد كلا من سعادة حميد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة بالدولة، وأحمد القيزي، الأمين العام المساعد للاتحاد، والسيدة ابتسام السعدي، مديرة السياسات والتشريعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى سعادة فطيم عبيد الشحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، إلى جانب ممثلين من المؤسسات والشركات الصناعية في الإمارة.

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الإمارات ترفع الحظر وتسمح بحرية الحركة بعد انتهاء برنامج التعقيم الوطني

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، يوم الأربعاء، عن رفع الحظر المفروض على حركة الأفراد بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

وأكد حساب مكتب الاتصال لحكومة الإمارات عبر "تويتر" انتهاء برنامج التعقيم الوطني في مختلف أنحاء الدولة اعتبارًا من 24 يونيو، مما يسمح بحرية التنقل والعودة لجميع أفراد المجتمع طوال اليوم دون أي قيود.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بأنها أجرت أكثر من 40 ألف فحص للتقصي عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 380 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الحالات إلى 45,683. كما أعلنت الوزارة عن حالتي وفاة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات في الدولة إلى 305.

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عمار بن حميد يطلق تحدي "خدمات الجيل القادم" لتحسين الخدمات الحكومية في عجمان

أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان ورئيس المجلس التنفيذي، تحدي "خدمات الجيل القادم" في الإمارة، وهو مبادرة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تطوير الخدمات الحكومية. يركز التحدي على تبسيط الإجراءات الحكومية وتحسين كفاءتها، ليواكب تطلعات المجتمع نحو حكومة أكثر سرعة وابتكارًا.

يستهدف البرنامج إلغاء أكثر من 1000 إجراء حكومي غير ضروري، وتقليص المدد الزمنية للإجراءات بنسبة لا تقل عن 50%، بالإضافة إلى تصفير الاشتراطات والمتطلبات المكررة.

وقال سمو ولي عهد عجمان: "إطلاق تحدي 'خدمات الجيل القادم' يؤكد التزامنا بتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات بما يتماشى مع تطلعات مجتمعنا نحو مستقبل أكثر مرونة وابتكارًا."

وأضاف أن البرنامج يمثل خطوة نحو بناء منظومة خدمية متكاملة تركز على الإنسان وتعتمد على الابتكار والرقمنة لتحسين تجربة المتعاملين. وأكد سموه أن الشراكة بين مكتب رئاسة مجلس الوزراء ودائرة عجمان الرقمية تساهم في تعزيز مكانة عجمان كوجهة رائدة في تقديم الخدمات الحكومية الذكية.