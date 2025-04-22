وصول الدعم لمستحقيه.. التموين تمد صرف المنحة الإضافية حتى نهاية مايو

أكد الدكتور محمد عادل شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم الإضافي يقترب من 10 ملايين أسرة، بإجمالي ما يقارب 20 مليون مستفيد.

أوضح الدكتور شتا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قيمة الدعم كانت على النحو التالي، 125 جنيهًا للفرد الواحد على البطاقة التموينية، و250 جنيهًا للبطاقات التي تشمل فردين فأكثر.

صرف المنحة الإضافية مرتين خلال شهري مارس وأبريل

وأشار إلى أنه تم صرف المنحة الإضافية مرتين خلال شهري مارس وأبريل.

وأوضح شتا أن من حق المواطن صرف الدعم من أي بدال تمويني أو منفذ تابع لوزارة التموين داخل نطاق محافظة إقامته.

تمديد فترة صرف المنحة الإضافية حتى نهاية شهر مايو

ولفت إلى أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، يتابع الموقف التنفيذي لصرف المنحة بشكل مستمر، وقد وجه بتمديد فترة صرف المنحة الإضافية حتى نهاية شهر مايو، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم.

واختتم الدكتور شتا حديثه بالتأكيد على أن صاحب البطاقة التموينية يحق له صرف التموين في أي يوم من أيام الشهر، كما يمكنه صرف المنحة الإضافية في أي وقت حتى نهاية مايو.