بـ ورش حكي للأطفال.. قصور الثقافة بالوادي الجديد تحتفل بذكرى تحرير سيناء| صور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة من الأنشطة الثقافية والتوعوية المتنوعة بفرع ثقافة الوادي الجديد، نفذت بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وذلك بهدف ترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني لدى النشء والشباب، وضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء.

في قلب الوطن

وشهد قصر ثقافة موط ورشة حكي بعنوان "سيناء في قلب الوطن"، أعدها عادل فاروق، تناول خلالها الأهمية الاستراتيجية لسيناء وموقعها الجغرافي الفريد بين قارات العالم القديم، إضافة إلى مكانتها الدينية كأرض جمعت بين الأديان السماوية الثلاثة، وما تحتويه من كنوز أثرية نادرة.

كما نظم قصر ثقافة الخارجة ورشة حكي للأطفال بعنوان "ذكرى تحرير سيناء"، تحدث فيها عبد الحفيظ محمود، كبير باحثين بمديرية الأوقاف، عن تضحيات الجندي المصري في سبيل استعادة أرض سيناء، مشيرا إلى أن هذا اليوم يمثل رمزا للفخر والعزة الوطنية.

بوابة الأمل لمستقبل مصر

وضمن فعاليات إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، نفذ بيت ثقافة بلاط ورشة حكي بعنوان "سيناء بوابة الأمل لمستقبل مصر"، تحدث خلالها عيد محمد إمبابي، وكيل مدرسة بلاط، عن تاريخ سيناء ومكانتها الدينية والوطنية.

الانتماء للوطن

وشهدت مواقع الفرع عددا من اللقاءات التوعوية الأخرى، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة، ورشة حكي بعنوان "الانتماء للوطن"، تحدث فيها صلاح عبد الحميد، رئيس مدينة الفرافرة، عن مفهوم الانتماء وأثره في الحفاظ على الهوية الوطنية، داعيا الشباب لتعزيز الوعي والانخراط في خدمة الوطن.

كما نظم بيت ثقافة القصر ورشة حكي بعنوان "عادات القرية في شم النسيم"، استعرضت خلالها مسؤولة النشاط العادات الموروثة في هذه المناسبة، مثل الخروج للمتنزهات وتناول الأطعمة التقليدية كالبيض الملون والأسماك.

وتناولت مكتبة الطفل والشباب بباريس قضية التلوث من خلال محاضرة تثقيفية بعنوان "المنتجات البلاستيكية وأخطارها على صحة الإنسان"، تحدث فيها محمد جبريل من التربية والتعليم، موضحًا أنواع البلاستيك وأضراره الصحية والبيئية.

المناطق الحدودية

واختتمت الفعاليات بمحاضرة تثقيفية في بيت الثقافة الجديدة بعنوان "الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحدودية"، ألقاها أيمن سعيد، معلم بالتربية والتعليم، تحدث خلالها عن جهود الدولة في دعم المناطق الحدودية من خلال المشروعات القومية، وأهمية استثمار ثرواتها الطبيعية وتنوعها الجغرافي في دعم التنمية المستدامة.