الإعدام لمتهم بقتل مُسِنَّة لسرقتها في الجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة زينهم، عاطل، بالإعدام شنقًا، في اتهامه بقتل ربة منزل لسرقة أموالها، فى بولاق الدكرور.

أمر الإحالة

جاء في أمر الاحالة فى القضية رقم 419 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهم، "فتحي.ح، قتل المجنى عليها جارته "كاملة.أ" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بدافع سرقتها كرها عنها، مستغلا قيامها بمفردها داخل مسكنها.

تنفيذ الجريمة

واضاف أمر الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجنى عليها، وفي سبيل ذلك توجه إليها وادعى رغبته فى وضع بعض أغراضه لديها، لحين عودته، فوافقته، وما أن دخل مسكنها وظفر بها، انقض عليها وانهال عليها بالضربات حتى خارت قواها وسقطت جثة هامدة، وسرق أموالها وفر هاربا.