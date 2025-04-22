دوري أبطال أفريقيا.. التحقيق مع طاقم حكام مباراة أورلاندو وبيراميدز

كشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن خضوع طاقم الحكام بقيادة الحكم البوروندي باسيفيك ندابيها وينمانا، والذي أدار مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ونادي بيراميدز في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، على استاد سوكر سيتي بمدينة جوهانسبرج وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، للتحقيق.

جلسة تحقيق

وقال المصدر إن طاقم الحكام خضع للتحقيق من جانب مسئولي لجنة الحكام في الكاف، بسبب الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها الحكام في المباراة من فوضى في الإنذارات بالملعب وإلغاء هدفين سجلهما بيراميدز في شباك أورلاندو بداعي التسلل ولمسة يد، أحدهما صحيح وفقا لقانون اللعبة، والآخر يترك لتقدير الحكم، ولكن الحكم وطاقم الفار تدخلا بشكل خاطئ وحرما بيراميدز من فوز كبير خارج الأرض.

كما خضع الحكام لما شوهد من تدخل الحكم الرابع وإشهار بطاقات في وجه لاعبي بيراميدز خلال الاحتجاج على عدم احتساب الهدف الثاني، وأكد طاقم الحكام أنه لم يشهر إلا بطاقتين صفراوتين لفريق بيراميدز، إحداهما للمدرب كرونسلاف يورتشيتش للاعتراض المبالغ فيه والأخرى للمدافع محمود مرعي لارتكابه مخالفة أثناء المباراة استوجبت انذارا.

تعادل بيراميدز مع أورلاندو

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

موعد مباراة الإياب

تقام مباراة الإياب بين بيراميدز وأورلاندو بايرتس يوم الجمعة المقبل 25 أبريل على ملعب الدفاع الجوي في التاسعة مساء.

حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو

يدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد علي الحكم الرابع من تنزانيا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبدالمالك أبوبكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا.

وعلى تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.