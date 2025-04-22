عطار يطرح ميني ألبوم "صاحبت نفسى" على “يوتيوب”

طرح المطرب عطار مينى ألبوم بعنوان "صاحبت نفسى"، على "اليوتيوب" وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

الألبوم من كلمات، وألحان عطار، وتوزيع موسيقى خوليو، ومن إنتاج “مزيكا” لمحمد جابر.



ألبوم"صاحبت نفسى"، يضم 5 أغنيات متنوعة، هي:"الناس دي أشرار، صافي، صاحبت نفسي، أنتى مجنونة، أنت مين".

روج عطار للألبوم ونشر مقطع فيديو من أغنية "صاحبت نفسى" عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: معادنا يوم التلات هنزل أول تجربة ليا اني أعمل ميني ألبوم بالتعاون مع أخويا الصغير عبد الخالق، خوليو، وإن شاء الله التجربة دي تحبوها".

قدم عطار فى الألبوم أسلوبه الغنائي الخاص، الذى ينال به دائما إعجاب جمهوره ومحبيه، والذى يستكمل من خلاله خطواته الفنية الناجحة، والتى بدأها فى العام الماضي بأغنية "أنا جيت أكحلها عميت" والتى حققت نجاحا كبيرا وتصدرت "التريند" على "اليوتيوب".

أشهر أغاني عطار

من المعروف أن عطار قدم مجموعة متنوعة من الأغنيات منها "ليه كدة " كلمات مصطفى حدوته، وألحان عطار وتوزيع موسيقى كلوبيكس، و"طاقة وانطلاقة" الأغنية الدعائية للفيلم السينمائي "شماريخ" كلمات منة القيعي، وألحان عطار، وتوزيع موسيقى كلوبيكس.

وتتر مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" كلمات منة القيعي وألحان وتوزيع أحمد طارق يحي، و"العالم والعلم" كلمات وألحان عطار، وتوزيع موسيقى رامى المصرى، و"بطير في الهوى" كلمات مصطفى حدوته، وألحان عطار، وتوزيع موسيقى كلوبيكس، و "بسيطة" كلمات مصطفى حدوتة وألحان عطار وتوزيع موسيقى منتصر رضا توفيق، و"كنت الهوى" من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان عطار، وتوزيع موسيقى خوليو.

https://youtu.be/rUYYSH1ng0E?si=nmMcQB2Wo9jautCS