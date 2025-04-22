وزير الرياضة يفتتح الملعب الخماسي بمركز شباب مرسي علم

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الملعب الخماسي بمركز شباب مرسي علم، والذي نفذته الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بالوزارة، موجهاً بدراسة رفع كفاءة الملعب القانوني بمركز الشباب، وذلك في ختام زيارته التفقدية لمدن شلاتين وأبو رماد وحلايب، والتي استمرت علي مدار يومين.

كما افتتح وزير الشباب والرياضة أعمال تطوير الملعب الخماسي المفتوح والمنطقة المحيطة به، والتي تضم منطقة أطفال، بعائد مادي ٤ ملايين جنيه عن طريق الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع.

دعم الدولة

أكد وزير الشباب والرياضة على دعم الدولة الكامل للمناطق الحدودية وتطوير بنيتها التحتية، مما يعزز من انتمائهم الوطني ويساهم في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، مشيراً إلى أن تطوير مراكز الشباب يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري، من خلال توفير بيئة آمنة ومحفزة لممارسة الرياضة، وتنمية المهارات والقدرات، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع.

محافظة البحر الأحمر

جدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة منذ وصوله محافظة البحر الأحمر بالأمس، تفقد أعمال تطوير ملعبين خماسي بمركزي شباب أبو غصون ومرسى حميره وتفقد مركز شباب حماطه، وتفقد القوافل التعليمية والتنويرية بمدرسة سعد أبو ريده بشلاتين، وافتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب شلاتين، وتفقد نادي شلاتين، عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعقد لقاءً حوارياً مفتوحاً مع أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ وبرلمان الشباب والطلائع والكيانات الشبابية، وبشبابها، وأندية القيادات الشبابية، بمجمع اعلام شلاتين، كما التقي عدد من شيوخ القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشلاتين، والتقي شباب معسكر "يلا كامب"، وافتتح الملعب الخماسي بمركزي شباب حلايب وأبورماد.