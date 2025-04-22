وكيل تعليم الفيوم يتابع تفعيل البرنامج العلاجي لتلاميذ المرحلة الابتدائية بإطسا

تابع الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم. ، فعاليات تفعيل البرنامج العلاجي لتنمية مهارات القراءة والكتابة للتلاميذ الضعاف بالمرحلة الابتدائية بإدارة إطسا التعليمية.

جاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور الوزير أحمد الأنصاري من محافظ الفيوم.

أهمية برنامج القراءة في دعم التلاميذ الضعاف

وأكد "قبيصي" على أهمية هذا البرنامج في دعم التلاميذ الضعاف، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الأداء القرائي والكتابي، مشددًا على ضرورة استمرار المتابعة الفنية والتقويم المستمر لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

كما أكد وكيل الوزارة أن تفعيل البرنامج العلاجي في تنمية مهارات القراءة والكتابة للتلاميذ الضعاف في المرحلة الابتدائية يُعد من المحاور الأساسية لتحسين جودة التعليم، حيث يسهم في معالجة صعوبات التعلم التي قد تواجه بعض التلاميذ، ويعمل على رفع كفاءتهم اللغوية والكتابية، بما يؤهلهم للتفاعل بشكل أفضل مع المقررات الدراسية.

تنمية المهارات الأساسية للتلاميذ

كما شدد " قبيصي" على أن الاهتمام المبكر بتنمية المهارات الأساسية للتلاميذ هو استثمار حقيقي في مستقبلهم الأكاديمي، ويعزز من ثقتهم بأنفسهم، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جهود المعلمين والإدارات المدرسية لضمان فعالية هذا البرنامج وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

قدم وكيل الوزارة، رسالة شكر وتقدير لفريق العمل بإدارة إطسا التعليمية، والدكتور أحمد رياض مدير إدارة إطسا التعليمية ، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل في تفعيل البرنامج العلاجي في القراءة والكتابة.

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