"نبوءة هندة" لـ علي نور الدين.. رحلة البحث عن الحقيقة وسط غموض الأحداث

صدر حديثًا عن "كتبنا" للنشر، رواية "نبوءة هندة" للكاتب على نور الدين ، والتي تُعد إضافة أدبية قيمة لمكتبة القارئ الباحث عن الغموض والمواضيع الفلسفية الممتلئة بالرمزية وعمق الفكرة، رواية "نبوءة هندة" هي عمل درامي مشوق ينسج بين ثناياه أسئلة حول الحقيقة وحتمية اللقاء.

أسئلة فكرية

تبدأ الرواية بمشهد سفر مراد بالقطار ولقائه بهندة التي أهدته رواية تمثل رمزية النبوءة، تتوازى أحداث الرواية مع النبوءة التي أُهديت لمراد، مما يعطي صورة رمزية للأحداث ويجعلها أكثر تشويقًا، تطرح الرواية أسئلة فكرية واقعية حول الحرية ودور المرأة والتلاعب بالحقائق

استخدم الكاتب لغة عربية بسيطة بدرجة لا تفقد النص عمقه، تناسب شريحة كبيرة من القراء وتحمل وزنًا أدبيًّا أو فلسفيًّا في بعض الجمل، يُوصِل الكاتب من خلالها رمزًا أو مشهدًا عبارة فيها أبعاد خفية، مما يضفي إحساسًا بالنبوءة كشيء غير واضح بالكامل.

تطرح الرواية سؤالًا فلسفيًّا كبيرًا: هل نحن مسيرين تحت نبوءات وقدر مكتوب أو أحرار نتحكم في مصيرنا؟ الرواية لا تقدم إجابة جاهزة، ولكنها تجعل القارئ يعيد التفكير في فكرته عن القدر خاصة بعد رؤية الصراعات.

الغموض والتشويق

تُصنّف الرواية برواية فكرية رمزية مليئة بالغموض والتشويق، وسبب رمزيتها أن أحداثها يتداخل فيها العمق الفانتازي المُحمَّل بمعانٍ عميقة مثل فكرة النبوءة وتداخل أحداثها بواقع الشخصيات.

د. علي نور الدين هو صيدلي مصري وروائي، صدرت له رواية خطيئة مريم عام ٢٠٢٣، ثم رواية نبوءة هندة عام ٢٠٢٤.