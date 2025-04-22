سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

زاد سعر الذهب خلال اليومين الماضيين وحتى بداية تعاملات مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025؛ بقيمة تقدر بـ160 جنيها في المتوسط؛ وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الأكبر قيمة نحو5628 جنيها للبيع و 5657 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 4925 جنيها للبيع و 4950 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 نحو 4221 جنيها للبيع و 4242 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر عيار 14 الأدنى قيمة نحو 3283 جنيها للبيع و 3300 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 39.4 ألف جنيه للبيع و 39.6 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلى 3435 دولار للبيع و 3435 دولار للشراء.

تعاملات الأسبوع الماضي

شهدت أسواق الذهب العالمي تغيرات كبيرة في ظل التوترات المستمرة في أزمة التعريفات الجمركية بين كل من الولايات المتحدة والصين والتي تسببت في ذعر في الأسواق المالية العالمي لتنتقل الاستثمارات إلى الذهب، ومن جهة أخرى بدأ البنك المركزي المصري في خفض الفائدة وما قد يترتب على هذا من تغيرات في سوق الذهب المحلي على المدى المتوسط.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.8% ليسجل الذهب أعلى مستوى تاريخي عند 3357 دولارا للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند 3327 دولار للأونصة بعد أن افتتح التداولات عند 3222 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.

ارتفع الذهب العالمي للأسبوع الثاني على التوالي، ليسجل منذ بداية 2025 ارتفاع بنسبة 26.8%، وسط اقبال كبير في شراء الذهب من البنوك المركزية والأسواق الكبرى.

خلال الأسبوع أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح تحقيق بشأن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات المعادن الأساسية، إضافة إلى مراجعة واردات الأدوية والرقائق الإلكترونية، في خطوة تصعيدية للضغط على الصين التي تعد من أبرز مصدري المعادن عالميًا، ما أدى إلى تصاعد التوترات التجارية العالمية.

في المقابل حذرت شركة إنفيديا من انخفاض أرباحها بمقدار 5.5 مليار دولار في الربع الأول بسبب القيود الأمريكية الجديدة على تصدير الرقائق إلى الصين، ما يعكس تأثير هذه السياسات على الشركات الأمريكية.

وقد تسببت هذه القيود في خسائر كبيرة بسوق العقود الآجلة الأمريكية، وأثرت سلبًا على أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية، نتيجة تزايد المخاوف بشأن إمكانية فقدان السوق الصيني أحد أهم أسواق الرقائق.