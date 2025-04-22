أهم أخبار السعودية اليوم الثلاثاء.. غرامات وسجن وترحيل للمتأخرين عن مغادرة المملكة بعد انتهاء التأشيرة

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السعودية: غرامات وسجن وترحيل للمتأخرين عن مغادرة المملكة بعد انتهاء التأشيرة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى الترحيل، بحق أي وافد يتأخر في مغادرة المملكة بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له.

وشددت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، على ضرورة الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالحج والعمرة داخل المملكة.

السعودية تُقر توطين 41 مهنة في القطاع السياحي على ثلاث مراحل تبدأ في 2026

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، بالشراكة مع وزارة السياحة، عن قرار بتوطين 41 مهنة في القطاع السياحي ضمن منشآت القطاع الخاص، في إطار جهود توفير فرص عمل محفزة للمواطنين والمواطنات ودعم الكفاءات الوطنية.

ويشمل القرار مهنًا قيادية وتخصصية مثل: مدير فندق، مدير عمليات فندقة، مدير وكالة سفر، أخصائي تطوير سياحي، مرشد موقع، موظف استقبال فندق، وغيرها.

وسيُطبق القرار على ثلاث مراحل تبدأ الأولى في 22 أبريل 2026، والثانية في 3 يناير 2027، أما المرحلة الثالثة فتدخل حيز التنفيذ في 2 يناير 2028. ويسري القرار على جميع المنشآت السياحية الخاصة.

كما أصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا على موقعها الرسمي يوضح تفاصيل القرار، والمهن المشمولة، ونسب التوطين المطلوبة، بالإضافة إلى العقوبات المقررة بحق المنشآت غير الملتزمة.

قفزة في استثمارات رأس المال الجريء بالشرق الأوسط مطلع 2025 والسعودية تتصدر المشهد

شهدت استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قفزة ملحوظة خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بتخفيضات أسعار الفائدة التي عززت ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.

ووفقاً لمنصة البيانات "ماغنيت"، جمعت الشركات الناشئة في المنطقة نحو 678 مليون دولار، وهو أقوى أداء فصلي منذ نهاية عام 2023، مع تسجيل ارتفاع في متوسط حجم الصفقات، ما يشير إلى تزايد التدفقات نحو الشركات الناشئة الأكبر.

وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول الأكثر جذباً للاستثمارات في المنطقة، حيث استقطبت 391 مليون دولار، لتحتل بذلك المركز الأول بين الأسواق الناشئة عالميًا، في حين جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بإجمالي استثمارات بلغ نحو 195.5 مليون دولار.