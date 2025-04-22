الأمن يضبط المتهم بفيديو دهس مواطن في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بالإصطدام بأحد المواطنين عمداً بمنطقة حلوان بالقاهرة.

الأمن يكشف تفاصيل واقعة الدهس

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم بين كلٍ من طرف أول: (أحد الأشخاص "مصاب بعدة كدمات وجروح وكسور بالجسم- تم نقله لأحد المستشفيات لتلقى العلاج" ) وطرف ثان: (قائد السيارة المشار إليها "مصاب بكدمة بالوجه") مقيمان بدائرة القسم، لوجود خلافات سابقة بينهما حول الجيرة وحال معاتبة قائد السيارة للطرف الأول تعدى عليه بالضرب فقام باستقلال سيارته والاصطدام به عمداً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدراية حيال السيارة وقائدها.