رئيس مدينة المنيا يتابع أعمال تطوير المركز التكنولوجي

تابع سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة المنيا بمتابعة أعمال الإنشاءات وإحلال وتجديد وتوسعة المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حتى يكون من المراكز المطورة لكى يقدم خدمة مميزة فى مكان مميز للمواطنين بمركز ومدينة المنيا.

رئيس مدينه المنيا يؤكد على أهمية التجديد للمركز التكنولوجى

حيث أكد أن هذه الإنشاءات والإحلال والتجديد للمركز التكنولوجى ستكون وجه مشرفه فى مركز مميز لخدمة الجمهور يليق بتاريخ مدينة المنيا

رئيس مدينه المنيا يستقبل مهندسى الوحدة للاطمئنان على خطة العمل

كما استقبل المهندسة هدير وكيل وحدة التنمية الحضارية بديوان عام محافظة المنيا ومهندسى الوحدة للاطمئنان والوقوف على خطة العمل والوقت المتبقى لإنهاء أعمال الإنشاءات والإحلال والتجديد بالمركز.