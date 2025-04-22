بعد خفض العائد لـ25.25%.. كل ما تريد معرفته عن الشهادة البلاتينية الثلاثية من البنك الأهلي

قرر البنك الأهلي المصري خفض العائد السنوي على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير لأجل ثلاث سنوات، بنسبة 2.25%، ليصبح العائد الجديد 25.25% يُصرف كل ثلاثة أشهر (ربع سنوي).

قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة

ويأتي هذا القرار في أعقاب إعلان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، لتسجل 25% لسعر عائد الإيداع لليلة واحدة، و26% للإقراض، و25.5% لسعر العملية الرئيسية، إلى جانب خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.

وأوضحت اللجنة أن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 2.25% يتماشى مع أهداف السياسة النقدية الرامية إلى ترسيخ التوقعات التضخمية ودعم الاتجاه النزولي المتوقع لمعدلات التضخم.

مميزات الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

وتُربط الشهادة البلاتينية المتغيرة بالبنك الأهلي المصري بسعر الإيداع لدى البنك المركزي (Bid Corridor) مع إضافة هامش قدره 0.25%. ويتم تعديل العائد على الشهادة تلقائيًا بدءًا من يوم العمل التالي لأي تغيير في سعر الإيداع المعلن من "المركزي"، وينطبق ذلك على العملاء الجدد والقائمين.

ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة. كما يتيح البنك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة من جميع فروعه، بالإضافة إلى إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها المختلفة بضمانها.

وتُسترد الشهادة بكامل قيمتها الاسمية في نهاية مدتها، مع إمكانية الاسترداد المبكر بعد مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء، وفقًا لشروط البنك المعلنة.

أجتماع البنك لبحث تعديل أسعار الفائدة

وفي سياق متصل كشف محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (ALCO) ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لبحث تعديل أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس.