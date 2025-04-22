التموين: استثمارات بـ576 مليون جنيه لتعزيز شراكات التنمية

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، في إطار جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون الدولي، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

شهد الاجتماع حضور اللواء أحمد فتحي، نائب رئيس اللجنة، أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.

التعاون مع القطاع الخاص

أكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع أن اللجنة نجحت في جذب استثمارات تجاوزت 576 مليون جنيه بالتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، ما يعكس ثقة الشركاء في المناخ الاستثماري المصري.

وأشار الوزير إلى أن هذه الاستثمارات تم توجيهها لمشروعات تنموية مستدامة، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

دور محوري للجنة في تنسيق التعاون الدولي

أشاد الوزير بالدور المحوري للجنة في تنسيق جهود التعاون مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، مؤكدًا أن اللجنة تعمل على توجيه المساعدات الخارجية لمشروعات ذات عائد اقتصادي واجتماعي فعال.

استعراض خطط التوسع

ناقش الاجتماع عدد من الملفات الاستراتيجية، في مقدمتها خطة اللجنة للتوسع في الشراكات الدولية، وآليات تسهيل مشاركة القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ المبادرات التنموية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وشدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق التكامل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.