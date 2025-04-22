عرض مسرحي بمركز شباب كفر الدوار ضمن "المواجهة والتجوال"

نظم قصر ثقافة كفر الدوار العرض المسرحي "توتة توتة" بمركز شباب كفر الدوار، وذلك ضمن فعاليات مسرح "المواجهة والتجوال"، الذي ينظمه البيت الفني للمسرح بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وضمن سلسلة العروض والأنشطة الثقافية والفنية التي يقدمها فرع ثقافة البحيرة بالمجان، دعمًا للعدالة الثقافية ووصولها إلى كل ربوع المحافظة.

وتدور فكرة العرض المسرحي عن أهم الشخصيات المصرية الملهمة التي نشأت في ظروف صعبة، لكنها استطاعت أن تترك بصمة في تاريخ مصر الحديث، ومن بين هذه الشخصيات نبوية موسى، أحمد زويل، أحمد لطفي السيد، الإمام محمد عبده، سميرة موسى، ومصطفى محمود، كما يهدف العرض إلى تقديم هذه النماذج كقدوة حقيقية للأجيال الجديدة، وغرس قيم الإصرار، والعلم، والتنوير في نفوس الشباب.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الثقافة المصرية لنشر الفكر التنويري ومحاربة التطرف وكذلك ضمن جولات مسرحية تجوب قرى ومراكز المحافظة، التابعة لمبادرة "حياة كريمة"، التي تسعى إلى الارتقاء بالوعي الثقافي لدى المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.

يُذكر أن العرض مستمر حتى 25 إبريل، ويُقدم في عدد من مراكز الشباب وقصور الثقافة بنطاق المحافظة.

نائب محافظ البحيرة يتابع عددا من القطاعات والمرافق بمركزى دمنهور وإيتاى البارود

أجري الدكتور حازم الديب- نائب محافظ البحيرة، جولة تفقدية موسعة شملت عددًا من المواقع الحيوية وذلك بمدينة دمنهور ومركز إيتاي البارود، حيث تفقد المتنزهات والحدائق العامة في دمنهور، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الاحتفالات، بالإضافة إلى زيارة مجمع المواقف لمتابعة انتظام حركة النقل والتزام السائقين بالتعريفة الرسمية.

كما شملت الجولة زيارة مستشفى حميات دمنهور، للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية واستعدادات الطوارئ، فضلًا عن تفقد الشوارع الرئيسية لمتابعة منظومة النظافة والتوجيه بتكثيف حملات رفع المخلفات.

وفي مركز إيتاي البارود، تابع نائب المحافظ حالة المتنزهات العامة من حيث إجراءات الأمن والسلامة، بالإضافة إلى متابعة نظافة الشوارع، واستمرار الحملات اليومية للنظافة.

كما قام أيضاً بزيارة المستشفى والموقف العمومي بإيتاى البارود، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ورصد مدى الالتزام في حركة النقل العام.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية والجولات الميدانية للوقوف على مدى جاهزية المرافق العامة خاصة خلال أعياد الربيع، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على مدى أهمية استمرار هذه الجولات الرقابية المكثفة لتحقيق بيئة حضارية وآمنة للمواطنين، بما يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات والاستجابة السريعة لمطالب المواطنين.