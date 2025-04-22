جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول "آليات تقييم الجوائز"

نظّمت إدارة الجودة والتميز بجامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل، ورشة عمل تدريبية بعنوان "آليات تقييم الجوائز"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة لجائزة الجامعة للجودة والتميز – 2025، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وبمشاركة 32 متدرباً من المقيّمين لفئات الجائزة المختلفة من أفراد الجهاز الإداري بالجامعة.

معايير التقييم

استهدفت الورشة مناقشة آليات ومعايير التقييم لفئات الجائزة الأربعة، وهي: فئة أفضل كلية، فئة أفضل فريق عمل، فئة أفضل موقع إلكتروني، وفئة أفضل مبادرة إلكترونية.

شهد افتتاح الورشة حضور الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الحكيم رضوان، مستشار الجودة والتقييم بمشروع التميز الحكومي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، إلى جانب عدد من القيادات الإدارية والعاملين بمختلف قطاعات الجامعة.

وجاءت الورشة تحت إشراف الأستاذ شوكت صابر، أمين عام الجامعة، و أمناء الجامعة المساعدين: الدكتورة بثينة الكاشف، المشرف على إدارة الجودة والتميز، والأستاذ أسامة السيد، والأستاذ أيمن شحاتة، بالإضافة إلى الأستاذ محمد عباس دردير، نائب رئيس مجلس إدارة الجودة والتميز والمدير التنفيذي للجائزة

جائزة الجودة

وأكد الدكتور المنشاوي، أن جائزة الجودة والتميز تعد إحدى الأدوات المؤسسية المهمة لترسيخ مفاهيم الجودة، وتعزيز التميز داخل الجامعة، مشيداً بورشة العمل التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتكافؤ الفرص، من خلال توضيح معايير التقييم وآلياته لجميع المشاركين.

دعم المبادرات

وأشار الدكتور المنشاوي إلى حرص الجامعة على دعم المبادرات التي تسهم في تطوير بيئة العمل، وتحفيز الكوادر الإدارية على الابتكار والإبداع، داعياً جميع العاملين بالجامعة للمشاركة الفعالة في فعاليات الدورة الثالثة للجائزة، وتقديم رؤى تطويرية تعزز من أداء المؤسسة الجامعية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمود عبد العليم عن تقديره لدور المجلس الأعلى للجامعات في دعم منظومة التميز داخل الجامعات الحكومية، مؤكداً أن الجهاز الإداري بجامعة أسيوط يتمتع بريادة واضحة، ويسعى باستمرار لنشر ثقافة التميز وتطوير قدرات كوادره البشرية.

وأشار الأستاذ شوكت صابر إلى أن جامعة أسيوط كانت السباقة بين الجامعات المصرية في تدشين منظومة الجوائز الداخلية للتميز، والتي تهدف إلى نشر ثقافة الجودة، ورفع روح التنافس البناء بين العاملين، مثمناً جهود إدارة الجامعة في دعم الجهاز الإداري وتعزيز مفاهيم الحوكمة والتنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته، أوضح الأستاذ محمد عباس دردير أن الورشة تمثل الانطلاقة الأولى لفعاليات الدورة الثالثة للجائزة، التي تنفذ بالتعاون مع جائزة مصر للتميز الحكومي، وتهدف إلى تعزيز التنمية، وبناء قدرات العاملين، ودعم التطوير المؤسسي، مشيداً بما يبذله فريق العمل من جهود للنهوض بمنظومة الجودة داخل الجامعة، متمنياً لجميع المشاركين ورشة عمل ناجحة ومثمرة، ومزيداً من التميز في المرحلة المقبلة.

