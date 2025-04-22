تدخل جراحي ينقذ شخصًا بعد حادث سير في بركة السبع

نجح الفريق الطبي بمستشفى بركة السبع بمحافظة المنوفية، في إجراء تدخل جراحي عاجل أنقذ حياة مريض خمسيني تعرض لحادث سير مروع.

استجابة سريعة تنقذ حياة مريض بعد حادث سير



وكان المريض قد وصل إلى قسم الطوارئ يعاني من كسر مضاعف بعظمة العضد ومفصل الكتف الأيسر، مع تأثر واضح في العصب الكعبري، وعلى الفور، باشر الفريق الطبي بقيادة الدكتور أحمد محمد شاهين، مدير المستشفى، والدكتور أحمد سامي النعماني، القائم بأعمال رئيس قسم العظام، بإجراء الفحوصات اللازمة، والتي أكدت خطورة الإصابة.

وبناءً على توجيهات الدكتور عماد رمضان، وكيل مديرية الصحة والقائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وتحت إشراف الدكتور محمد سلامة، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور مصطفى النعماني، مدير إدارة المستشفيات، تم عرض الحالة على استشاريي جراحة العظام والتخدير، ليُتخذ القرار الفوري بإجراء الجراحة.

فريق طبي متكامل بقيادة استشاريين متخصصين

استغرقت العملية نحو ثلاث ساعات، تم خلالها تثبيت الكسور باستخدام شرائح ومسامير، مع استكشاف العصب الكعبري وإصلاحه بنجاح. وخرج المريض من غرفة العمليات بعد استعادة الوظائف الحيوية للكتف والعصب المصاب.

شارك في الجراحة الأستاذ الدكتور الشربيني علي، استشاري ومدرس جراحة العظام، والدكتور أحمد سامي النعماني، أخصائي جراحة العظام، والدكتورة ولاء محمد، أخصائية التخدير، والدكتور أحمد جمال، نائب العظام.

كما وجهت إدارة المستشفى الشكر للفريق الطبي المشارك، وعلى رأسهم الدكتور إيهاب البلشي، استشاري جراحة العظام، والدكتور محمد جمال البلشي، استشاري التخدير ورئيس قسم العمليات، إلى جانب مجموعة من الأطباء المتميزين: د. أحمد فتحي، د. أحمد صالح، د. أحمد دبدوب، د. أحمد شاكر، ود. أحمد نصار.

تطوير متواصل لقسم العظام بمستشفى بركة السبع

وأكدت إدارة مستشفى بركة السبع استمرار العمل على تطوير قسم العظام، بالتعاون مع نخبة من الاستشاريين المتخصصين، وتوفير أحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية، بما يضمن تقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى.

وأكدت المستشفى جاهزيتها التامة لاستقبال جميع الحالات الطارئة والكسور وأمراض العظام على مدار الساعة.