رئيس بنى مزار بالمنيا تتابع المنشآت الطبية وأعمال حملة 100 مليون صحة

تابعت اكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار المرور على الوحدات الصحية بالقرى.

مدير عام الإدارة الصحية ببنى مزار يتفقد المنشآت الطبية لمتابعة انتظام سير العمل

تفقد احمد منصور محمد مدير عام الإدارة الصحية بني مزار واحمد ابو العلا مدير الطب الوقائي وعلياء جمعة مدير الرعاية الاساسية واسراء محمود منسق المبادرات الرئاسية المستشفيات والمنشآت الطبية والوحدات الصحية ببنى مزار لمتابعة انتظام سير العمل.



إكرام محمود تؤكد على توافر الأمصال والأدوية

حيث تم التأكد من توافر الاطقم الطبية والادوية والامصال، الى جانب متابعة الانتشار المكثف للفرق الطبية لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" باماكن التجمعات والمنتزهات والكنائس وكذلك العيادات المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.



استمرار تكثيف الجهود الوقائية بجميع اماكن بيع وتداول الأغذية

هذا مع استمرار تكثيف الجهود الوقائية وانتشار فرق مراقبة الأغذية بجميع اماكن بيع وتداول الأغذية، والتأكد من صلاحية الأغذية للإستهلاك ومطابقتها للمواصفات القياسية حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

واكدت رئيس المركز انه لا تهاون مع المقصرين وانها تعمل دائما لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.