مؤتمر مستقبل الدراما في مصر يناقش "النص وسبل التمويل والإنتاج"

بدأت منذ قليل الجلسة الثانية بمؤتمر مستقبل الدراما فى مصر المنعقد اليوم الثلاثاء بماسبيرو تحت عنوان النص وسبل التمويل والإنتاج برعاية الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

النص وسبل التمويل والإنتاج



الجلسة الحوارية الثانية تضم عددا من الكتاب والمخرجين منهم المخرج الكبير مجدى ابو عميرة والمخرج أحمد صقر والكاتب محمد السيد عيد وعلاء الكحكى.

ناقشت الجلسة فكرة هل النص اولا ام الفلوس والميزانيات تتحكم فى صناعة الدراما وقد اختلفت الآراء أن الإنتاج مهم لكن اجمع معظم الحضور على أن النص اولا ولكن اقتصاديات المهنة لا بد أن تكون متثقة معها.

يذكر أن الجلسة الحوارية الاولى رحب خلالها الكاتب أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بكل ضيوف مؤتمر ماسبيرو للدراما الذى انطلقت بماسبيرو تحت عنوان “الدراما المصرية الآن ومستقبلها” بحضور عدد كبير من الفنانين والكتاب والمخرجين منهم المخرج الكبير محمد فاضل ومحمد صبحى والكاتب محمد بن جلال عبد القوى والفنان محمود حميدة والفنان هانى رمزى والفنان اشرف عبد الباقي والمخرج مدحت العدل.

يذكر أن المسلماني قد صرح، بإن عقد المؤتمر يأتي استجابة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي طرحها في حديثه بحفل إفطار القوات المسلحة في شهر رمضان الماضي، والتي تقضي بضرورة تعزيز القيم، ومواجهة موجات العنف والجريمة وتعاطي المخدرات، وإشعال الصراع المجتمعي، وترويج الابتذال اللفظي والانحراف السلوكي ، وتدمير قيم العائلة.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن المؤتمر يتضمن دعوة الكتّاب والمخرجين والمنتجين وعلماء النفس والاجتماع والسياسة والاقتصاد، وسيتم رفع توصيات المؤتمر للمؤسسات المعنية.