تجديد حبس عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بدار السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس عاطل لقيامه بجلب مخدر الأستروكس والإتجار فيه بدار السلام، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

قرارات النيابة

وكانت النيابة قد أمرت بعرض المتهم علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات، وكذلك عرض المضبوطات علي خبراء المعمل الكيميائى، وإعداد تقرير وافٍ بها، وطلبت الصحيفة الجنائية الخاصة به.



بداية الواقعة

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عنصر إجرامى - "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة دارالسلام تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وبحوزته (أكثر من كيلو جرام لمخدر الإستروكس – ماكينة تغليف - فرد خرطوش – المواد المستخدمة فى التصنيع).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.