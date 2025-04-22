نائب محافظ الجيزة يعاين مقترح إنشاء طريق جديد موازٍ لمحور الضبعة

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه مهندس محمود حسين رئيس مركز ومدينة أوسيم واللواءعادل برغش رئيس مركز كرداسة والنائب محمود الصعيدي عضو مجلس النواب منطقة نادي فرسان الارادة بمدينة أوسيم لإيجاد حلول عاجلة لتوصيل خدمة الصرف الصحي لرفع المعاناة عن الأهالي من الغرق الدائم بمياه الصرف الصحي وتوفير حياة كريمة لهم حيث تمت المعاينة علي الطبيعة لدراسة شبكة الصرف بالمنطقة وحساب التكلفة التقديرية لتوصيل الصرف الصحي، وجاء ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجارمحافظ الجيزة.





الشهابي يتفقد أعمال التطوير بطريق ترعة المريوطية



كما عاين نائب المحافظ علي الطبيعة مقترح الطريق الجديد الموازي لطريق الضبعة من أول طريق ترعة الزمر حتي طريق البراجيل أوسيم، وجه النائب بدراسة المقترح للطريق الجديد من قبل مجلس مدينة أوسيم ومديرية الطرق والجهات المعنية لفك الأختناقات المرورية بطريق ترعة الزمر.

أعمال التطوير بطريق ترعة المريوطية بداية من محور المهندس شريف إسماعيل



واختتم النائب جولته الميدانية بتفقد أعمال التطوير بطريق المريوطية بداية من محور المهندس شريف إسماعيل حتي محور الضبعة بطول ٥ كم مشددا بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق علي الطريق تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق

رافق نائب المحافظ أحمد زكي نائب رئيس شركة مياه الجيزة لقطاع الصرف الصحي والمهندس هشام عطية مدير منطقة الأبنية التعليمية بالجيزة والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والمهندسة نبيلة عوف مدير المشروعات بالأبنية التعليمية بالجيزة

والمهندس محمد سليمان رئيس قطاع شمال للصرف الصحي بشىركة مياه الجيزة والمهندس حسن رمضان مدير عام منطقة أوسيم للصرف الصحي والمهندس محمود سليمان مدير عام صرف شمال الجيزة.