مصدر أمني ينفي شائعة تعرض نزلاء بمراكز الإصلاح لانتهاكات

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تداولته بعض المنصات الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بمواقع التوصل الإجتماعى من إدعاءات بشأن الزعم بتعرض 4 نزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لانتهاكات واحتجازهم فى زنازين انفرادية ومنع الطعام والملابس عنهم لاعتراضهم على الإجراءات المتبعة للتفتيش.

النزلاء الأربعة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية



وأكد المصدر أن النزلاء الأربعة المذكورين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ومحكوم على إثنين منهم بالسجن المؤبد والاّخرين بالسجن المشدد 15 سنة لنشاطهم الإرهابى ويتم معاملتهم فى إطار الضوابط القانونية المتبعة والتى تُطبق على كافة النزلاء دون تمييز أو تجاوزات وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، ولم يتم إتخاذ إجراءات إستثنائية حيالهم أو حجزهم إنفرادياً ومنع الطعام والملابس عنهم كما جاء بتلك المزاعم، وأن ذلك يأتى فى إطار دأب الجماعة الإرهابية على إختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة والحصول على إستثناءات لعناصرها نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الأطر القانونية.

وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر القائمة على إختلاق تلك الإدعاءات والترويج لها.