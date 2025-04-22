الخميس المقبل.. بدء العمل رسميًّا بالتوقيت الصيفي

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025 رسميًّا، لذا وفرنا اليكم أفضل المعلومات الخاصة للتعرف عليها.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر لعام 2025

تبدأ مصر رسميًا تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2025 في منتصف ليل الخميس 24 أبريل حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة لتصبح الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة ويأتي هذا التغيير وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 الذي أعاد العمل بالتوقيت الصيفي بعد توقف دام سبع سنوات، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ضوء النهار فانه اعتبارأ من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع بمقدار ستين دقيقة .

يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2025، ليعود بعدها العمل بالتوقيت الشتوي حيث تم اختيار يوم الجمعة لتعديل التوقيت، كونه إجازة رسمية في معظم قطاعات الدولة، مما يتيح فرصة للمواطنين للتأقلم مع التغيير دون التأثير على سير العمل في المصالح الحكومية والمؤسسات.

يهدف تطبيق التوقيت الصيفي إلى تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية والحد من استخدام المواد البترولية مثل البنزين والسولار والغاز، من خلال الاستفادة من ساعات النهار الأطول.

لذا ينصح بتحديث إعدادات الوقت على أجهزتك قبل منتصف ليل الخميس 24 أبريل 2025 لضمان دقة المواعيد والتقويمات والحد من استخدام المواد البترولية مثل البنزين والسولار والغاز من خلال الاستفادة من ساعات النهار الأطول.

تم إعادة العمل بالتوقيت الصيفي في مصر وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 17 أبريل 2023،بعد توقف دام 7 سنوات بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية خلال فترات الذروة.

يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي 2025،حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة ويستمر العمل به حتى نهاية شهر أكتوبر 2025 وفقاً لـ القانون رقم 24 لسنة 2023.