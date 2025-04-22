نجح فريق سباحة نادي المنيا الرياضي في تحقيق ميدالية ذهبية وأخرى برونزية، وعددًا من المراكز المتقدمة خلال مشاركتهم في بطولة كأس مصر للسباحة في الاسكندرية، لتعد تلك هي المرة الأولى لفريق سباحة النادي التي يفوز فيها بتلك البطولة القوية، والتي تضم مجموعة من السباحين الدوليين.

أبطال سباحة نادي المنيا يتألقون في بطولة كأس مصر

وشارك نادي المنيا بكل من السباحين: عبد الرحمن وليد، محمد عصام، مارڤيل يوحنا، جني علاء، محمد أحمد صلاح، يوسف محمود جمعة، عبد الرحمن أسامة إبراهيم، كريم وائل محمد، كيفين سامح عدلي، بدر محمد بدر، بيتر أشرف حنا، مهند سعودي أنور، أدهم أيمن اسماعيل، إياد ابراهيم الدسوقي، مالك طارق فائق.

ونجح السباح عبد الرحمن وليد في تحقيق المركز الاول في 50 متر صدر، و المركز الثالث 50 حرة والمركز السادس 100م صدر مرحلة 15 سنة.

وحقق السباح محمد عصام محمد، المركز الـ11 في سباق 50 و 100م فراشة مرحلة 18 سنة، كما حققت السباحة مارڤيل يوحنا المركز 10 في سباق 50 حرة، مرحلة 19 سنة.

كما حققت السباحة جني علاء محمد، المركز 11 في 100 ظهر مرحلة 17 سنة.

من جانبه تقدم المهندس أدهم دهب رئيس منطقة الصعيد للسباحة وأعضاء مجلس إدارة فرع الصعيد بخالص الشكر والتهاني للسباح عبد الرحمن وليد لحصوله علي الميدالية الذهبية والميدالية البرونزية في مسابقة كأس مصر، ورفع اسم منطقة الصعيد عاليا، كما تقدم بالشكر والتقدير كذلك للدكتور محمد تايسون المدير الفني لنادي المنيا ولنادي المنيا الرياضي لجهودهم في بناء جيل من أبطال الصعيد في السباحة.

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