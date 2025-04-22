ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط عمال داخل بيارة للصرف الصحي بالإسكندرية

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية ومركز السيطرة، اليوم الثلاثاء، بلاغا يفيد سقوط عمال داخل بيارة للصرف الصحي بمحطة معالجة الكيلو 21 والكائنة باتجاه محور أبو ذكرى بنطاق حي العجمي، وأسفر الحادث عن مصرع ثلاثة وإصابة أثنين آخرين.

وبالمتابعة مع شركة الصرف الصحي تبين وقوع الحادث أثناء صيانة البيارة التابعة للشركة، وأسفر الحادث عن مصرع كل من : إيهاب عبد الرحمن نجم 43 سنة، وجورج روماني عبد الحكيم 45 سنة، ومتولي محمود متولي 40 سنة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية لتلقي العناية الطبية اللازمة وهم محمد خميس موسي ٦٠ سنة ، وأنور أحمد شفيق ٤٣ سنة.

مصرع عمال إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط عدد من العمال داخل بيارة صرف صحي، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفرت المعاينة الأولية عن مصرع ثلاثة عمال في موقع الحادث، بينما تم نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى العامرية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة