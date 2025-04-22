رئيس جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة

عقد المهندس خالد الغمري رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس مجلس الإدارة والمستشارين ورؤساء القطاعات ومديري العموم بمقر الشركة.

جاء الاجتماع في إطار حرص المهندس خالد غمري للتعرف على قيادات الشركة عن قرب، وبحث آليات العمل داخل مختلف القطاعات، والتأكيد على أهمية الالتزام باللوائح والتعليمات المنظمة لسير العمل، ورفع كفاءة الأداء لضمان تقديم أفضل خدمة للمشتركين.

وأكد رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع على أهمية القيادة بالتفويض باعتبارها أحد الأدوات الفعالة في خلق صف ثانٍ وثالث من الكوادر المؤهلة القادرة على تحمل المسؤولية واستمرارية العمل بكفاءة.

كما شدد على ضرورة تفعيل الضبطية القضائية، وتعزيز دور فرق العمل في مواجهة التعديات على الشبكة الكهربائية، بما يضمن الحفاظ على المال العام، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات معالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت.

الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية لحماية العاملين

كما أشار إلى أهمية الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية لحماية العاملين، واستعرض خطة الشركة لموسم الصيف، خاصة فيما يتعلق بمواجهة الاحمال الزائدة، ورفع كفاءة وصيانة المحولات لضمان استقرار التغذية الكهربائية.

وفي إطار توثيق التعاون مع الجهات التنفيذية، قام المهندس خالد غمري بزيارة محافظة الغربية، حيث التقى باللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، للتنسيق بشأن دعم وتطوير الشبكة الكهربائية بالمحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الشركة دعمه الكامل لأي مقترحات بناءة من شأنها تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل داخل الشركة، داعيًا الجميع للعمل بروح الفريق وتكامل الجهود لتحقيق أهداف الشركة وخدمة المواطنين.

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