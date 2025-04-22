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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير عام مساعد بني سويف يتابع منظومة العمل بملف التصالح

تفقد سكرتير عام مساعد
تفقد سكرتير عام مساعد مركز تكنولوجي ناصر
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واصل اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لبني سويف، متابعاته الميدانية لسير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بدائرة المحافظة، للوقوف على مستوى الأداء وتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين أو العاملين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق أكبر قدر من التيسيرات لإنهاء الملفات وفق القوانين والضوابط المنظمة.

“علام”يتفقد منظومة العمل بملف التصالح خلال زيارته للمركز التكنولوجي بناصر ببني سويف 

 وفي هذا السياق، قام السكرتير العام  اللواء سامي علام، بزيارة المركز التكنولوجي التابع بمدينة ناصر، بحضور شوقي هاشم  رئيس المدينة، مها أبوبكر رئيس اللجنة التنسيقية لملف التصالح بديوان عام المحافظة والتنفيذيين المعنيين بملف التصالح بالوحدة المحلية ،حيث تم متابعة انتظام العمل،خاصة بعد صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارا من 5 مايو المقبل  ، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

 وخلال الجولة، أشار  السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم "بسرعة التعامل مع الملفات المتأخرة، وتقديم الدعم الفني اللازم للجان المختصة، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة والدقة في الأداء، خاصة أن ملف التصالح يحظى بمتابعة يومية من السيد المحافظ، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لإنجاز الملفات في التوقيتات المحددة، وتقديم الدعم الكامل للمواطنين.

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