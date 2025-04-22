المنيا تطلق حملة قومية للتبرع بالدم لصالح مستشفيات الصحة وبنك الدم

أعلنت محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، إطلاق فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم، بعنوان "دمك حياة لغيرك"، وذلك بالتنسيق مع المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم القومية، حيث بدأت الفاعليات من ديوان عام المحافظة، وامتدادًا لتشمل جميع المجالس المحلية على مستوى المراكز التسع، تطبيقًا لرؤية مصر 2030 في تحقيق الاكتفاء الذاتي من أكياس الدم لصالح مستشفيات الصحة وبنك الدم.

حملة تبرع بالدم

دعوة لأهالى المنيا للمشاركة في حملة التبرع بالدم

ودعت محافظة المنيا أهالي المنيا إلى المشاركة الفعالة في التبرع بالدم، مع تنفيذ العديد من الحملات والندوات التوعوية بالتعاون مع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم.

حملة تبرع بالدم

التبرع بالدم يسهم فى تحسين الصحة النفسية

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد أبو القاسم مدير المركز الاقليمي لخدمات نقل الدم القومية بالمنيا، أن التبرع بالدم يُسهم فى تحسين الصحة النفسية بشكل عام ، تقليل التوتر والقلق، تحسين الصحة الجسدية للتعويض عن الدم المتبرع به، تجديد نشاط الدم من حيث إنتاج كرات دم وصفائح دموية جديدة، الحد من الإصابة بأمراض الدم، التخلص من المشاعر السلبية، التخلص من الشعور بالعزلة، حيث إنه يعد نشاطاً اجتماعيا، فضلاً عن الحصول على فحص طبي شامل بالمجان.

حملة تبرع بالدم

اقبال كبير على حملة التبرع بالدم

هذا، وقد شهدت الحملة في يومها الأول اقبالا كبيراً من موظفى الديوان العام ما يعكس الوعي المجتمعي لدى المواطنين بأهمية التبرع بالدم والمساهمة في انقاذ حياة المرضى والمصابين.

حملة تبرع بالدم

التبرع بالدم واجب انسانى

هذا ويعد التبرع بالدم واجب إنساني يعكس روح التكافل المجتمعي ، فضلاً عن أنه يسهم فى توفير كميات كافية من الدم لإنقاذ حياة المرضى والمصابين خاصة في الحالات الطارئة، مع ضرورة نشر ثقافة التبرع التطوعي لضمان استمرارية الإمداد في المستشفيات، فالتبرع بالدم زكاة يؤجر عليها المتبرع من الله فضلا عن أنه مفيد للصحة ولتجديد الدم.