بمناسبة اليوم العالمي للكتاب.. خصومات تبدأ من 20% على إصدارات هيئة الكتاب لمدة أسبوع

تحتفي وزارة الثقافة المصرية باليوم العالمي للكتاب، من خلال مبادرة خاصة تطلقها الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، حيث تقدم الهيئة خصومات تبدأ من 20% على جميع إصداراتها، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025، ولمدة أسبوع كامل، في جميع منافذ البيع التابعة لها.

دعم القراءة

وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية الهيئة لدعم القراءة وتعزيز نشر الثقافة بين مختلف فئات المجتمع، إيمانًا منها بأهمية إتاحة المعرفة بأسعار ميسرة، وتشجيع الجمهور على اقتناء الكتب وتوسيع آفاقهم الفكرية والثقافية. وتشمل الخصومات مجموعة واسعة من الإصدارات المتنوعة، من بينها الأعمال الأدبية، والكتب الفكرية، وكتب الأطفال، فضلًا عن السلاسل المتخصصة التي دأبت الهيئة على إصدارها بانتظام.

اليوم العالمي للكتاب

وإذ تؤكد الهيئة حرصها الدائم على التفاعل مع الفعاليات العالمية التي تحتفي بالكتاب، فإنها تعتبر اليوم العالمي للكتاب مناسبة سنوية مهمة للتذكير بقيمة القراءة ودورها المحوري في بناء الإنسان، وتكريمًا للكتاب والمؤلفين، وتوسيعًا لدائرة الوصول إلى المعرفة.

وتدعو الهيئة المصرية العامة للكتاب جمهور القراء لزيارة منافذها المنتشرة، واغتنام هذه الفرصة المتميزة لاقتناء الكتب، وتعزيز علاقتهم بالقراءة بوصفها وسيلة أساسية في الارتقاء بالفكر، وتنمية الوعي، وبناء مجتمع أكثر معرفة وإبداعًا.