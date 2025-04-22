تكرّيم لاعبة منتخب مصر لسلاح الشيش لفوزها بميداليات ذهبية وبرونزية في البطولتين الإفريقية بأنجولا

كرّم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، البطلة "شادية أحمد جمال" لاعبة منتخب مصر لسلاح الشيش ناشئين وشباب، تقديراً لتفوقها الرياضي، وحصولها على ميداليتين ذهبيتين (فردي/فرق) في مرحلتي 15 و17 سنة ضمن منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت بدولة أنجولا، في الفترة من 28 فبراير إلى 7 مارس 2025، بجانب ميدالية ذهبية تحت 13 سنة، وأخرى برونزية تحت 15 سنة في البطولة العربية التي أُقيمت بدولة البحرين خلال الفترة من 16 إلى 20 يناير 2025.

محافظ بني سويف يُكرّم البطلة"شادية" لفوزها بميداليات ذهبية وبرونزية بعد مشاركتها في البطولتين الأفريقية بأنجولا والعربية بالبحرين

وأهدى المحافظ للبطلة شهادة تقدير لما حققته من إنجاز مشرف، مؤكداً أن بني سويف حافلة بالمواهب المتميزة، وأن الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماماً كبيراً برعاية الموهوبين، مشيراً إلى أن المحافظة تسير على هذا النهج من خلال دعم الأبطال في مختلف المجالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم،بدعم محافظ بني سويف لكافة المبادرات التي تخدم أبناء المحافظة، مؤكدة أن تكريم البطلة اليوم يعكس مدى اهتمام الدولة بالموهوبين والرياضيين،ويجسد التنسيق المثمر بين التعليم والشباب والرياضة ونادي المعلمين.

وأضافت وكيل الوزارة قائلة "المحافظ هو الداعم الأول لكافة المبادرات التربوية والرياضية التي تهدف لبناء شخصية الطالب المتكاملة، ويقف دائماً خلف كل نجاح يتحقق على أرض بني سويف".

كما أعرب مدير عام الشباب والرياضة، عن فخره واعتزازه بما حققته البطلة "شادية"، مشيراً إلى أن ما وصلت إليه يُعد ثمرة لتكامل الأدوار بين قطاع الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، ونادي المعلمين، بدعم مباشر وتوجيهات مستمرة من المحافظ.

وأكد مدير عام الشباب والرياضة أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون والتوسع في دعم البطولات الفردية والعمل على استكشاف المواهب الناشئة في جميع مراكز وقرى المحافظة.

دعم الألعاب الفردية

من جانبه،أعرب الدكتور هاني رجائي،رئيس مجلس إدارة نادي المعلمين ببني سويف،عن بالغ فخره بالإنجاز الذي حققته اللاعبة "شادية"،مؤكداً أنها تمثل نتاجاً حقيقياً للجهود التي يبذلها النادي في دعم الألعاب الفردية، والتي تشمل الكاراتيه، الجمباز، الملاكمة، الدراجات، سلاح الشيش، وغيرها.

وأضاف: "هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا الدعم الكبير والتشجيع المستمر من السيد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،الذي لا يألو جهداً في دعم النادي ومنظومة العمل الرياضي بشكل عام"، مؤكداً أن النادي لديه خطة طموحة لاكتشاف ورعاية المزيد من المواهب.

أشار رئيس نادي المعلمين، إلى أن النادي لا يقتصر نشاطه على المجال الرياضي فقط، بل يمتد ليشمل مجالات ثقافية، وفنية، وتكنولوجية أيضاً، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية وفعاليات متنوعة تستهدف الطلاب والمعلمين وأسرهم.

وقال رئيس نادي المعلمين :"نعمل وفق رؤية متكاملة تسعى لتنمية شخصية الطالب من جميع الجوانب، وفتح آفاق جديدة أمام أبنائنا لإبراز مواهبهم سواء كانت في الرياضة أو الرسم أو الروبوت أو المسرح المدرسي، حيث النادي أصبح مساحة آمنة ومحفزة للابتكار والإبداع بفضل الدعم المؤسسي من المحافظ والتعاون المثمر مع باقي الجهات التنفيذية."

و عبّرت اللاعبة "شادية أحمد" عن سعادتها وامتنانها لتكريم المحافظ، قائلة : "التكريم ده وسام على صدري، وبيديني دافع إني أكمل المشوار وأحقق أكتر.. فخورة إني مثّلت مصر وبني سويف في بطولات قارية وعربية."

و أهدت البطلة هذا الإنجاز لأسرتها ومدربيها وكل من دعمها، وخاصة نادي المعلمين، مثمّنة دور المحافظ في دعمها ودعم كل الموهوبين بالمحافظة.

بعثة منتخب مصر في البطولة الأفريقية بأنجولا

جدير بالذكر أن اللاعبة "شادية أحمد" طالبة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة سان مارك ببني سويف، وشاركت ضمن بعثة منتخب مصر في البطولة الأفريقية بأنجولا، التي حصل فيها المنتخب على المركز الأول وكأس البطولة بعد حصد 39 ميدالية (21 ذهبية، 9 فضية، 9 برونزية).

كما تم خلال اللقاء تكريم كل من:هشام الجبالي، مدير عام الشباب والرياضة، الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور هاني رجائي، رئيس نادي المعلمين، د. أيمن غنيم، المدير الإداري لمنتخبات مصر للسلاح "رئيس بعثة أنجولا"، د.غادة عاطف، أخصائي العلاج الطبيعي للمنتخب.