الأجهزة الأمنية بالفيوم تكثف جهودها للتعرف على هوية شابين انهارت عليهما حفرة أثناء التنقيب عن الآثار

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، جهودها للتعرف علي هوية شابين لقيا مصرعهما، تحت الانقاض أثناء التنقيب عن الآثار تحت أحد المنازل بدائرة مركز شرطة سنورس، وتم وضع كردون أمني حول موقع الانهيار، حتي يتم استخراج الجثتين والتعرف علي هويتهما.

تفاصيل انهيار حفرة علي شابين

وكان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بإنهيار حفرة علي شابين أثناء التنقيب عن الآثار ولقيا مصرعهما في الحال، وتوجهت قوة من مركز شرطة سنورس الي موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول المنزل محل البلاغ لحين استخراج الجثتين، من تحت الأنقاض والتعرف علي هويتهما.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة سنورس، واخطرت النيابة المختصة، وأمر وكيل النيابة بالتحفظ علي موقع وأدوات الحفر، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق.