الخميس المقبل.. العمل بالتوقيت الصيفي بدءًا من الساعة 12 منتصف الليل

تزامنًا مع قرب انتهاء فصل الشتاء وحلول فصل الصيف، يتساءل الكثيرون عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025.

موعد التوقيت الصيفي

وبحسب القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، فإنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

الخميس .. بدء العمل بالتوقيت الصيفي

وعلى هذا يكون موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر هو الخميس المقبل، ويتم العمل بالتوقيت الصيفي بدءًا من الساعة 12 من منتصف الليل، ويتم تقديم الساعة 60 دقيقة.