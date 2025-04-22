بعد الموافقة على إنشائها.. أبرز المعلومات عن جامعة دمياط الأهلية

تواصل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، نشر سلسلة الإنفوجرافات التعريفية بالجامعات الأهلية الجديدة التي تمت الموافقة على إنشائها، وذلك عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أبرز الجامعات الأهلية الجديدة

تهدف هذه السلسلة إلى تعريف الرأي العام بالجامعات الأهلية الجديدة، ومواقعها، والكليات التي تضمها، وتيسير وصول المعلومات للطلاب وأولياء الأمور، ودعم جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم العالي.

جامعة دمياط الأهلية

وفي هذا السياق، نُسلّط الضوء اليوم على جامعة دمياط الأهلية، التي تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشائها، ومقرها مدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، وتعزيز دورها في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل.

وتضم جامعة دمياط الأهلية الكليات التالية:

١. التمريض

٢. الفنون والتصميم

٣. الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

٤. الألسن

٥. الآثار والسياحة

٦. الأعمال

وتسهم الجامعات الأهلية الجديدة في تقديم برامج دراسية متطورة، وتوفير بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار والتميز الأكاديمي.