تركيب 16397 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية بالفيوم

تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، انتهت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي من تركيب عدد (١٦٣٩٧) وصلة مياه شرب نقية للاسر الأكثر احتياجًا على مستوى قرى ومراكز محافظة الفيوم، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم.

أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة



يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم وجمعية إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



وأكدت الدكتورة شيرين فتحى، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

دعم شرائح الأسر الأكثر احتياجًا



من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، إن تركيب وصلات المياه جاء تأكيدا على أهمية دعم شرائح الأسر الأكثر احتياجًا ولتوفير حياة كريمة تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية.



وأوضح أن المواطن المستفيد من أى خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان .



وأشار الى أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجُا بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة وتحت اشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعى، مضيفًا أن فريق عمل الجمعية المنتشر نجح في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة، وبخاصة القرى الأشد احتياجًا داخلها.

inbound3102973399135843262