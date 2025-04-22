حالة الطقس في الإمارات.. استقرار نسبي مع أجواء مشمسة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الإماراتية، اليوم الأربعاء، تفاصيل حالة الطقس في الإمارات، بالتزامن مع تعرض البلاد لطقس مستقر نسبيًا مع بداية حلول فصل الصيف.

استقرار نسبي في درجات الحرارة

وقال بيان صادر عن هيئة الأرصاد الإماراتية، أن طقس اليوم يسوده الاستقرار النسبي مع أجواء مشمسة ودرجات حرارة مرتفعة نسبيًا مع بدء حلول الأجواء الصيفية المبكرة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف البيان: "تغيب فرص سقوط الأمطار أو حدوث التقلبات الجوية المعتادة، مع ضرورة أخد الحيطة والحذر خلال ساعات النهار بسبب درجات الحرارة العالية".

انعدام الغطاء السحابي

ويتوقع أن تصل درجة الحرارة في عدة مناطق بالإمارات العربية المتحدة اليوم إلى 36 درجة مئوية مع إحساس حراري يبلغ حوالي 39 درجة نتيجة النشاط الحراري المكثف.

كما ينعدم الغطاء السحابي، ما يزيد الاحساس بدرجات الحرارة في ساعات النهار، كما نصحت هيئة الأرصاد الإماراتية السكان بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في ساعات الذروة التي تمتد من الظهيرة وحتى الثالثة عصرًا.

وأضاف بيان الهيئة أنه مع حلول المساء، يتراجع تأثير الحرارة تدريجيًا لتصل درجات الحرارة إلى حوالي 27 درجة مئوية.

وتشير الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تزداد معدلات ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تباين بسيط بين فترة النهار والليل في مدن الدولة.