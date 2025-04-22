هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تطلق أولى أنشطتها التوعوية لعام 2025

أطلقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أولى فعالياتها التوعوية لعام 2025 بالمحافظات، في إطار دورها التوعوي والمجتمعي، وذلك من خلال ندوة توعوية نُظّمت في مقر مكتبة مصر العامة بمدينة بنها - محافظة القليوبية.

وقامت الدكتورة ماهيتاب المناوي، رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالهيئة، بالعرض المبسط لمحتوى الندوة، والذي تضمن الدور التنظيمي والرقابي للهيئة على كافة الأنشطة النووية والإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية.

مشاركة 100 طالب من ثلاث مدارس بمحافظة القليوبية

هذا وقد شهدت الندوة مشاركة قرابة 100 طالب من ثلاث مدارس بمحافظة القليوبية : المدرسة الدولية ببنها، ومدرسة مصطفى كامل التجريبية للغات، ومدرسة حمزة بن عبد المطلب الإعدادية. وقد أبدى الطلاب تفاعلاً ملحوظًا من خلال طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات، حيث حرصت الدكتورة ماهيتاب على توضيح المفاهيم وتقديم المعلومات الدقيقة لهم.

وحضر الندوة من جانب مكتبة مصر العامة كل من الأستاذة مي أحمد، والأستاذة أماني ناجي، مسؤولي العلاقات العامة.

كما شارك من جانب الهيئة الأستاذ رامي عفيفي، كبير أخصائيي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي وضابط الاتصال بين الهيئة وصندوق مكتبات مصر العامة، إلى جانب الأستاذ محمود جودة، كبير أخصائيي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة الهيئة.

وتأتي هذه الندوة في إطار خطة الهيئة لنشر ثقافتي الأمان والأمن النووين، وتعزيز الوعي المجتمعي، خاصة بين فئة الشباب والطلبة، من خلال فعاليات تستهدف المحافظات المختلفة بجمهورية مصر العربية.

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