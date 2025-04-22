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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انقطاع المياه عن عدة مناطق غرب الإسكندرية وعودتها صباح الغد

انقطاع المياه غرب
انقطاع المياه غرب الإسكندرية
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أعلنت محافظة الإسكندرية عن وجود أعمال صيانة لخط المياه الناقل لعدة مناطق غرب المحافظة، حيث حذرت من انقطاع المياه لفترات طويلة بدءاً من مساء اليوم الثلاثاء 22 إبريل وحتى صباح يوم غدا.

انقطاع المياه عن عدة مناطق غرب الإسكندرية 

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بيان أكدت فيه وجود أعمال صيانة طارئة في الخط الناقل للمياه بقطر 1000 متر برافع المنطقة الحرة، سوف يتم البدء بها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، مما ينتج عن وجود ضعف عام أو انقطاع في المياه.

وحذرت الشركة من انقطاع المياه عن عدة مناطق غرب الإسكندرية أبرزها ( السفن - الكابلات - كينج مريوط بحري - نجع حبوب)، وسوف يتم الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة المياه بشكل طبيعي صباح الغد الأربعاء 23 أبريل.

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