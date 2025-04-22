أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا مع ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، والذي يُعد أول أيام عمل البنوك بعد عطلة عيدي القيامة المجيد وشم النسيم.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاضًا بنحو 9 قروش مقارنة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ليبلغ 50.9678 جنيه للشراء و51.1001 جنيه للبيع، مقابل 51.0534 جنيه للشراء و51.1917 جنيه للبيع في نهاية يوم الخميس الماضي.

وينشر موقع "البوابة نيوز" الأسعار الرسمية المعلنة من البنك المركزي المصري للعملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري:

الدولار الأمريكي:

شراء: 50.9678 جنيه | بيع: 51.1001 جنيه

اليورو الأوروبي:

شراء: 58.5519 جنيه | بيع: 58.7140 جنيه

الجنيه الإسترليني:

شراء: 68.1746 جنيه | بيع: 68.3617 جنيه

الين الياباني (لكل 100 ين):

شراء: 36.3485 جنيه | بيع: 36.4454 جنيه

الفرنك السويسري:

شراء: 62.7915 جنيه | بيع: 62.9854 جنيه

الدولار الكندي:

شراء: 36.8025 جنيه | بيع: 36.9060 جنيه

الدولار الأسترالي:

شراء: 32.5939 جنيه | بيع: 32.6938 جنيه

الكرونة النرويجية:

شراء: 4.9227 جنيه | بيع: 4.9373 جنيه

الكرونة السويدية:

شراء: 5.3624 جنيه | بيع: 5.3791 جنيه

الكرونة الدنماركية:

شراء: 7.8435 جنيه | بيع: 7.8649 جنيه

اليوان الصيني:

شراء: 6.9689 جنيه | بيع: 6.9873 جنيه

أسعار العملات الخليجية والعربية:

الريال السعودي:

شراء: 13.5874 جنيه | بيع: 13.6234 جنيه

الدرهم الإماراتي:

شراء: 13.8752 جنيه | بيع: 13.9131 جنيه

الدينار الكويتي:

شراء: 166.5997 جنيه | بيع: 167.1959 جنيه

الريال القطري:

شراء: 13.9661 جنيه | بيع: 14.0331 جنيه

الريال العُماني:

شراء: 132.3771 جنيه | بيع: 132.7378 جنيه

الدينار البحريني:

شراء: 135.2551 جنيه | بيع: 135.6015 جنيه

الدينار الأردني:

شراء: 71.7857 جنيه | بيع: 72.1752 جنيه

ويُذكر أن حركة أسعار العملات تتأثر بعدة عوامل، من أبرزها حجم التدفقات الدولارية، ومستوى الطلب على العملات الأجنبية في السوق المحلي، بالإضافة إلى المتغيرات العالمية وأسعار الفائدة.